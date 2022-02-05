ЗСУ почали інтенсивні навчання з протитанковими комплексами NLAW: потужні фото

Військові навчального центру "Десна" розпочали підготовку зі застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW. Тренування проходять у Чернігівській області.

Про тренування, яке військовослужбовці проводять з комплексами NLAW, у мережі повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

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Військові навчання з використанням NLAW

Українські військові зі 169-го навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку зі застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах,

– зазначили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, Україна в середині січня отримала декілька партій військової допомоги від Великої Британії. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Протитанкові ракетні комплекси NLAW: що про них відомо

NLAW – це шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета, яка дозволяє знищувати броньовану техніку противника й вражати цілі як на землі, так і у повітрі. Гранатомет є одноразовим, він працює за принципом "вистрілив – забув".

Комплекс має вагу усього 12,5 кілограма та дальність стрільби до 800 метрів. Час, необхідний для активації системи та відкриття вогню, становить усього 2 – 3 секунди.

Навчання з використанням NLAW: Фото навчального центру "Десна"

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Раніше стало відомо, що українські військові вчаться використовувати американський протибункерний гранатомет M141 Bunker Defeat Munition. Навчання відбувається у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Там вже завершують тренування другої групи військовослужбовців.

Текст допису Сухопутних військ ЗСУ:

Військовослужбовці 169-го Навчального центру «Десна» розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.