"Дикими силами намагаються прорватися": у ЗСУ показали один з найбільших штурмів Авдіївки

Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок фронту. Ворог не перестає атакувати місто. Окупанти намагаються прорвати оборону.

Воїни заявили, що їм вдалося зняти справді історичні кадри. Це була одна з найбільших битв сучасності.

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У ЗСУ розповіли унікальні деталі про ситуацію в Авдіївці

У ЗСУ розповіли, що ситуація суттєво ускладнилася 10 жовтня 2023 року. З того часу окупанти намагаються дикими силами прорвати лінію оборони.

Ось уже п'ятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони,

– мовиться у повідомленні.



У ЗСУ показали один з найбільших штурмів Авдіївки: дивіться відео

Спроби ворога взяти місто штурмом фактично не припиняються. Авіанальоти тривають щодня. Не буває перерв й у контактних боях. Зараз біля Авдіївки відбуваються одні з наймасштабніших битв століття.

У ЗСУ розповіли, що під час атак окупанти застосовують на полі бою таку кількість техніки, якої у ХХІ столітті не застосовувала ще жодна країна у жодному з конфліктів.

Штурм, який вдалося зафільмувати, відбувся наприкінці жовтня 2023 року. Українські герої міцно тримають оборону. Ворогу завдають колосальних втрат. Окупантам не залишають жодних шансів реалізувати свої плани. У ЗСУ наголосили: боротьба триває, а "імперія" має розпастися.