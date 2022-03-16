У ЗСУ показали розгром російської авіації під Херсоном, – вражаючі фото

Збройні сили України знищили гелікоптери окупантів в аеропорті на Херсонщині. Зараз аеропорт тимчасово окупований російськими загарбниками.

У селі Чорнобаївка, де ЗСУ вже знищувало російські вертольоти, окупанти вирішили знову випробувати удачу. Та фортуна явно була не на їхньому боці – окупантів знову розгромили українські захисники.

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Саме ці гелікоптери ворожої армії бомбили Миколаїв, Одесу та інші міста, повідомив Юрій Бутусов.

ЗСУ знищили російські гелікоптери в Чорнобаївці / Фото ЗСУ

Знищено приблизно 10 гвинтокрилів та 20 "КАМАЗів", у яких була велика кількість боєкомплекту окупантів. Також вороги зазнали серйозних фізичних втрат.

Внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати,

– повідомив речник Одеської Військової Адміністрації.

ЗСУ знищили російські гелікоптери в Чорнобаївці / Фото ЗСУ

За даними журналіста Юрія Бутусова, українці знищили щонайменш 7 вертольотів вартістюю 130 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що 7 березня ЗСУ вперше накрили авіабазу росіян.

ЗСУ знищили російські гелікоптери в Чорнобаївці / Фото ЗСУ

ЗСУ знищили російські гелікоптери в Чорнобаївці / Фото Братчук

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