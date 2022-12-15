Хірургічна точність: ЗСУ показали вогняне відео, як випалювали окупантів у битвах за Південь

Українські військові влучно відпрацьовують по окупантах, що не тільки перешкоджає планам загарбників, але й дозволяє ЗСУ звільняти території. Важливою складовою успіху ЗСУ є контрбатарейна боротьба.

Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що контрбатарейна боротьба стала одною з головних запорук звільнення Херсонщини та Миколаївщини від окупантів.

До речі У Росії різко збільшилася кількість запитів про те, як здатися у полон

Як українські воїни нищили ворожу артилерію і боєкомплект

За його словами, лицарі постійно нищили ворожу артилерію та боєкомплект, тим самим заважаючи противнику проводити операції та бити по мирних українських містах.

Приклад – успішна співпраця воїнів 28 ОБМР та 131 ОРБ. Назаров опублікував відео, як наші воїни знищували окупантів.

Як ЗСУ знищують окупантів: відео

ЗСУ знищують російську армію

Російське військово-політичне керівництво не відмовилося від варварської війни проти України. Росія тероризує мирних українців і кидає шалені сили для захоплення малих цілей.

Так зранку 15 грудня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат росіян, відповідно до яких в Україні загинуло 96 590 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни ліквідували ще майже 600 загарбників.

Також станом на 15 грудня російська армія зменшилась на:

танків – 2 975 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 946 одиниць;

артилерійських систем –1 943 одиниць;

РСЗВ – 406 одиниць;

засобів ППО – 211 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 264 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 одиниць;

крилатих ракет – 592 одиниць;

кораблів/катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 одиниць;

спеціальної техніки – 172 одиниці.

Попри втрати, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Він не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.