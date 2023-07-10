ЗСУ штурмували позиції окупантів і просунулися вперед: ефектне відео бою

ЗСУ продовжують розвивати контрнаступ та витісняти росіян з тимчасово окупованих територіях. Українським силам вдалося просунутися вперед.

Бійцям 59 бригади під час контрнаступу вдалося відвоювати ще одну позицію на одному з напрямків фронту. Наші бійці визволили з-під окупації ще кількасот метрів української землі.

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Українські бійці змусили окупантів тікати

У Сухопутних військах ЗСУ показали фрагменти контрнаступу у виконанні 59 бригади. На відео видно, як наші бійці зачищають позиції окупантів.

Українські бійці пішли в штурм та змусили окупантів тікати зі своїх позицій.

Фрагменти контрнаступу у виконанні 59 бригади: дивіться відео

Яка ситуація на фронті