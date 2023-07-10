ЗСУ штурмували позиції окупантів і просунулися вперед: ефектне відео бою
10 липня 2023, 09:08Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
ЗСУ продовжують розвивати контрнаступ та витісняти росіян з тимчасово окупованих територіях. Українським силам вдалося просунутися вперед.
Бійцям 59 бригади під час контрнаступу вдалося відвоювати ще одну позицію на одному з напрямків фронту. Наші бійці визволили з-під окупації ще кількасот метрів української землі.
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Українські бійці змусили окупантів тікати
У Сухопутних військах ЗСУ показали фрагменти контрнаступу у виконанні 59 бригади. На відео видно, як наші бійці зачищають позиції окупантів.
Українські бійці пішли в штурм та змусили окупантів тікати зі своїх позицій.
Фрагменти контрнаступу у виконанні 59 бригади: дивіться відео
Яка ситуація на фронті
- Українські військові одночасно перебувають в обороні та наступі. За даними Міноборони, на всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої – Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському.
- На Бахмутському напрямку ворог в обороні: на південному флангу є певне просування наших військ, а на північному – бої без зміни положень.
- На Півдні на Мелітопольському та Бердянському напрямках під час наступу наших Сил оборони тривають гарячі бої. Зокрема, триває процес закріплення наших військ на досягнутих рубежах.
- Наші оборонці проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій.
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються захопити Авдіївку та Мар'їнку. Також противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, але успіху не мав.
- На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.