ЗСУ показали, як повертають до строю пошкоджену та трофейну техніку

16 травня 2022 , 12:00
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Сухопутніх військ ЗСУ

Українські бійці не лише ліквідовують російських загарбників, але й нищать їхню техніку. Частина зброї вважається військовими трофеями і може використовуватися на користь ЗСУ.

Щоправда, для цього її треба відремонтувати. Саме цим займаються ремонтні підрозділи військових частин.

Важливо Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня

Як розповіли у фейсбуці Сухопутніх військ ЗСУ, українські майстри повертають до строю військову техніку та озброєння, пошкоджені чи здобуті у боях з окупантами. Більшість ремонтників до війни мали інші спеціальності та професії. 

Але зараз вони реанімують техніку, яку наші бійці передають з передової. Один з майстрів розповів, що складність залежить від того, в якому стані техніку доставили. 

Буває, що (окупанти – 24 канал) просто кидають її, а вона (техніка – 24 канал) у робочому стані. Був танк, ми перевірили, він у повністю робочому стані, з нього навіть не стріляли,
– сказав один з майстрів.

ЗСУ показали, як повертають до строю трофейну техніку: дивіться відео

Свіжі дані про втрати ворога

Станом на 16 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – приблизно 27700 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 1228 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2974 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем – 577 (+22) одиниць;
  • РСЗВ – 195 одиниць;
  • засоби ППО – 89 одиниць;
  • літаків – 200 одиниці;
  • гелікоптерів – 165 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11) одиниць;
  • крилаті ракети – 97 (+2) одиниць;
  • кораблі та катери – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) одиниця,
  • спеціальна техніка – 42 одиниці.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Яка ситуація на Донбасі: головне за добу

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали всю лінію зіткнення з усього можливого озброєння, включно з авіацією. Ворог хоче виснажити українських воїнів та зруйнувати їхні фортифікаційні споруди.

  • На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках: триває наступ ворога, бойові дії.
  • На Авдіївському напрямку: у ворога – втрати, він відійшов на попередні позиції.
  • На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках: не було активних бойових дій, противник обстрілював наші позиції.
  • У Маріуполі ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь" з авіації та артилерії.

Актуально – ЗСУ показали цвинтар бронетехніки, яку втратили окупанти на Чернігівщині: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова