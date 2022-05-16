ЗСУ показали, як повертають до строю пошкоджену та трофейну техніку
Джерело:фейсбук Сухопутніх військ ЗСУ
Українські бійці не лише ліквідовують російських загарбників, але й нищать їхню техніку. Частина зброї вважається військовими трофеями і може використовуватися на користь ЗСУ.
Щоправда, для цього її треба відремонтувати. Саме цим займаються ремонтні підрозділи військових частин.
Важливо Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня
Як розповіли у фейсбуці Сухопутніх військ ЗСУ, українські майстри повертають до строю військову техніку та озброєння, пошкоджені чи здобуті у боях з окупантами. Більшість ремонтників до війни мали інші спеціальності та професії.
Але зараз вони реанімують техніку, яку наші бійці передають з передової. Один з майстрів розповів, що складність залежить від того, в якому стані техніку доставили.
Буває, що (окупанти – 24 канал) просто кидають її, а вона (техніка – 24 канал) у робочому стані. Був танк, ми перевірили, він у повністю робочому стані, з нього навіть не стріляли,
– сказав один з майстрів.
ЗСУ показали, як повертають до строю трофейну техніку: дивіться відео
Свіжі дані про втрати ворога
Станом на 16 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – приблизно 27700 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1228 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2974 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 577 (+22) одиниць;
- РСЗВ – 195 одиниць;
- засоби ППО – 89 одиниць;
- літаків – 200 одиниці;
- гелікоптерів – 165 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11) одиниць;
- крилаті ракети – 97 (+2) одиниць;
- кораблі та катери – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) одиниця,
- спеціальна техніка – 42 одиниці.
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Яка ситуація на Донбасі: головне за добу
На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали всю лінію зіткнення з усього можливого озброєння, включно з авіацією. Ворог хоче виснажити українських воїнів та зруйнувати їхні фортифікаційні споруди.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках: триває наступ ворога, бойові дії.
- На Авдіївському напрямку: у ворога – втрати, він відійшов на попередні позиції.
- На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках: не було активних бойових дій, противник обстрілював наші позиції.
- У Маріуполі ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь" з авіації та артилерії.
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