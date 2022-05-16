ЗСУ показали, як повертають до строю пошкоджену та трофейну техніку

Українські бійці не лише ліквідовують російських загарбників, але й нищать їхню техніку. Частина зброї вважається військовими трофеями і може використовуватися на користь ЗСУ.

Щоправда, для цього її треба відремонтувати. Саме цим займаються ремонтні підрозділи військових частин.

Важливо Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня

Як розповіли у фейсбуці Сухопутніх військ ЗСУ, українські майстри повертають до строю військову техніку та озброєння, пошкоджені чи здобуті у боях з окупантами. Більшість ремонтників до війни мали інші спеціальності та професії.

Але зараз вони реанімують техніку, яку наші бійці передають з передової. Один з майстрів розповів, що складність залежить від того, в якому стані техніку доставили.

Буває, що (окупанти – 24 канал) просто кидають її, а вона (техніка – 24 канал) у робочому стані. Був танк, ми перевірили, він у повністю робочому стані, з нього навіть не стріляли,

– сказав один з майстрів.

ЗСУ показали, як повертають до строю трофейну техніку: дивіться відео

Свіжі дані про втрати ворога

Станом на 16 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 27700 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 1228 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 2974 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 577 (+22) одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засоби ППО – 89 одиниць;

літаків – 200 одиниці;

гелікоптерів – 165 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 97 (+2) одиниць;

кораблі та катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) одиниця,

спеціальна техніка – 42 одиниці.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Яка ситуація на Донбасі: головне за добу

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали всю лінію зіткнення з усього можливого озброєння, включно з авіацією. Ворог хоче виснажити українських воїнів та зруйнувати їхні фортифікаційні споруди.