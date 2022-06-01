ЗСУ показали, як виглядає знищення колони окупантів з висоти пташиного польоту

Українські бійці продовжують успішно ліквідовувати російських загарбників, що прийшли на нашу землю. Завдяки професіоналізму нашим захисникам вдалося знищити ворожу техніку разом з ворогом.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці Сухопутніх військ Збройних Сил України.

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На кадрах видно, як українські військові, корегуючи свої дії завдяки безпілотнику, ювелірно ліквідували колонну ворожої техніки. Замість декількох танків Росії залишилася груда розпеченого заліза.

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Колосальні втрати ворога

Станом на перший день літа українські військові загалом ліквідували вже близько 30 700 окупантів. Крім того, наші воїни перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 200 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 98-й день війни втрати окупантів складають:

особового складу – близько 30 700 (+200) осіб;

танків – 1 361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3 343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Додамо, що саме на Донбасі ворог зосередив свої ключові зусилля.

Досягнення наших бійців за добу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 14 атак ворога, знищивши:

2 артилерійські системи,

11 одиниць бойової броньованої техніки,

10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети та 3 безпілотники типу "Куб". Винищувачі Повітряних сил за попередню добу над Сумщиною збили 2 ворожі безпілотники. Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів у районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках.

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