Козаки з коптерами помітили, а артилерія добила: як ЗСУ знищили ворожий опорний пункт

Нашим героям вдається дуже ефективно протидіяти російським окупантам. ЗСУ б'ють по складах та ворожих пунктах ворога, створюючи йому шалені проблеми із забезпеченням.

Кожного дня втрати російських окупантів зростають. Ворог намагається ховатися поміж дерев, але це йому вдається не надто добре.

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Знищення опорного пункту ворога

Воїни 53 ОМБр імені Володимира Мономаха показали, як ліквідували взводний опорний пункт російських окупантів. Ворог втратив кілька одиниць бойової техніки та приблизно десяток росіян.

Запальні козаки з коптерами помітили, а артилерія княжичів то все підняла в повітря. Ми незламні, продовжуємо наближати Перемогу!

– підписали відео наші герої.

Відео знищення опорного пункту росіян:

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти не втрачають надії поповнити свої ряди через шалені втрати, яких вони зазнали у війні проти України. Для цього ворог навіть почав розробляти нову мобілізаційну систему, аби не спровокувати бунт свого недалекого населення.

Воїни ЗСУ знайшли телефон, на який російські окупанти знімали свої "пригоди" у Циркунах, що на Харківщині. За 72 дні росіяни перетворили населений пункт на руїни.

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