"По тобі стріляють свої": росіяни атакували полоненого "побратима", що прямував за дроном ЗСУ

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд окупантами. Аби доставити одного полоненого росіянина в тил, бійці організували "спецоперацію" з гучномовцем на дроні.

Натомість росіяни відкрили вогонь з артилерії по власному "побратиму". Відповідне відео в неділю, 8 червня, опублікувала 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ, передає 24 Канал.

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Як тривала "спецоперація"

Двоє російських штурмовиків прорвалися на позиції бійців 106-го батальйону та сховалися в укритті. Українські піхотинці під час зачистки бліндажа ліквідували одного окупанта, іншого – взяли в полон.

Аби доставити росіянина в тил, не ризикуючи життям захисників, його відправили самого під контролем дрона з гучномовцем.

Цей бідолаха пройшов під обстрілами 2 кілометри, отримав поранення і кілька разів ледь не загинув. Словом, сповна відчув, яке пекло може творити його армія,

– зазначили військові.

Як полонений росіянин добирався тилу: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно на Курському напрямку українські десантники взяли в полон російських військових під час їхнього першого виходу на завдання. Окупанти розповіли про негуманне поводження й психологічний тиск у своїх підрозділах.