Птуристи помстилися за зерно і підсмалили техніку росіян на Сході

Наші герої завдають ворогу дуже важких ударів. Окупанти будуть змушені відповісти за всі злочини проти України та українців.

російські окупанти скоюють проти України багато злочинів. Крадіжка зерна та знищення врожаю на полях – один з них.

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Помста росіянам за знищені поля

На Сході герої з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили два російські танки, які нищили залишки українського поля. Два майстерні удари з ПТРК "Стугна" – і окупанти стали добривом для поля, яке вони нищили, а їхні танки перетворилися ну купу обгорілого брухту.

Відео знищення російських танків:

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російські окупанти не припиняють обстрілів Святогірської Лаври, адже знають, що там переховуються мирні люди. Звідти вдалося евакуювати багато людей, серед них – немовля, яке з'явилося на світ на території Лаври.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні триває та проходить вдало. Нашим героям вдається впевнено просуватися до Херсона. російські окупанти не припиняють вогневого впливу по всій лінії зіткнення та намагаються втримати окуповані території під своїм контролем, але особливого успіху не мають.

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