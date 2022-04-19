У ЗСУ попередили, що ворог поширює фейки про українських десантників

Кремлівські боти продовжують розганяти черговий фейк. Цього разу їхня ціль – дискредитація українських бойових бригад та Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в цілому.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, зазначаючи, що наші війська продовжують героїчно виконувати бойові завдання та не збираються здаватися ворогу.

Читайте також Кінець війни вирішуватиметься на полі бою, – Кулеба про переговори з Росією

Росія посилює інформаційну війну

Командування зазначає, що інформація, яку поширюють росіяни, містить елементи гібридної інформаційної війни має усі ознаки інформаційно-психологічного впливу. Таким чином ворог деморалізує як захисників України, так і їхніх рідних.

У ЗСУ також повідомили, що керівний склад оперативно реагує на усі проблемні питання, які надходять від воїнів.

На всю інформацію або можливі проблемні питання службового та соціального характеру, які надходять від наших воїнів, – керівним складом військових частин та командуванням Десантно-штурмових військ ЗС України – негайно беруться до розгляду та вживаються відповідні заходи,

– йдеться у повідомленні.

Наразі українські солдати забезпечені сучасною зброєю та бойовою технікою та необхідними матеріальними засобами, готові давати відсіч та стримувати широкомасштабну збройну агресію сил противника.

Десантники закликали ігнорувати ворожі "вкиди" та довіряти офіційним джерелам інформації.

Зверніть увагу – Росія має останній шанс вийти з війни з меншими втратами: дивіться відео