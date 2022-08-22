ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту: головне про ситуацію на Півдні
Збройні Сили України 21 серпня посилили вогневий контроль Каховського мосту. Тепер окупантам буде значно важче ним користуватися.
Про це розповіли у зведенні за добу оперативного командування "Південь". Також там описали загалом ситуацію в південних областях.
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Коли лунали вибухи в Новій Каховці
Наразі невідомо, коли саме вдарили по мосту біля Каховської ГЕС. Проте приблизно о 8 годині вечора в мережі повідомляли про 15 вибухів, яка там пролунали.
В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту,
– зазначили в ОК "Південь".
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