ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту: головне про ситуацію на Півдні

Збройні Сили України 21 серпня посилили вогневий контроль Каховського мосту. Тепер окупантам буде значно важче ним користуватися.

Про це розповіли у зведенні за добу оперативного командування "Південь". Також там описали загалом ситуацію в південних областях.

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Коли лунали вибухи в Новій Каховці

Наразі невідомо, коли саме вдарили по мосту біля Каховської ГЕС. Проте приблизно о 8 годині вечора в мережі повідомляли про 15 вибухів, яка там пролунали.

В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту,

– зазначили в ОК "Південь".

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