ЗСУ потужно вгатили по окупанту з "Ураганів" на Чернігівщині: у росіян втрати
28 лютого 2022 , 14:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільне Чернігів
ЗСУ 28 лютого потужно вгатили по окупанту поблизу села Хороше Озеро на Чернігівщині. Серед окупантів є втрати.
В окупантів гатили з РСЗВ "Ураган". Українським захисникам далося зупинити ворожу колону. Втрати ОВТ та особового складу російського підрозділу наразі уточнюють.
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Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, що на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника,
– мовиться у повідомленні.
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