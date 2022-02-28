ЗСУ потужно вгатили по окупанту з "Ураганів" на Чернігівщині: у росіян втрати

ЗСУ 28 лютого потужно вгатили по окупанту поблизу села Хороше Озеро на Чернігівщині. Серед окупантів є втрати.

В окупантів гатили з РСЗВ "Ураган". Українським захисникам далося зупинити ворожу колону. Втрати ОВТ та особового складу російського підрозділу наразі уточнюють.

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Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, що на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника,

– мовиться у повідомленні.

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