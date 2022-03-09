ЗСУ повністю вигнали окупантів із Дергачів та контролюють територію

Українські захисники вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.

Там вже тривалий час ведуть активні бої. Російський окупант намагався оточити місто, але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ.

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Наші не мають втрат

Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі. Натомість наші військові втрат не зазнали.



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