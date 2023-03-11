Росія зазнала величезних втрат за добу на Сході: у ЗСУ пояснили, чим зумовлені такі цифри

11 березня у Генштабі ЗСУ опублікували вражаючу статистику втрат Росії. Зокрема, за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували 1 010 окупантів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію. До слова, за добу ворог втратив також багато бронетехніки.

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Чим зумовлені такі шалені втрати ворога

Череватий розповів, що на Лимансько-Куп'янському відтинку фронту ворог став більше залучати бронетехніку.

Ну і, відповідно, наші захисники на цьому напрямку почали її більше знищувати. Так було всі останні тижні й ця доба не стала винятком,

– заявив речник.

Він додав, що на Лиманському та Куп'янському напрямках за добу Сили оборони знищили 4 танки та ще 4 – підбили.

Серед "демілітаризованої" техніки був один з найновіших російських танків Т-80 та три Т-72 (базові танки російської армії). Крім того, наші захисники знищили дві найновіші російські БМП-3.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Військовий розповів, що весь тиждень на Сході був насичений активними бойовими діями.

За останню добу ворог обстріляв Бахмутський напрямок 157 разів різними видами артилерій та РСЗВ. Також протягом доби відбулися 53 боєзіткнення.

Що стосується самого Бахмута, то окупанти обстріляли місто 16 разів. Ще 23 боєзіткнення відбулись безпосередньо у самому місті.

Відтак, в ході боїв Сили оборони ліквідували 221 окупанта, ще 314 – поранили.

Актуальні втрати ворога на 11 березня

За минулу добу окупанти поповнили статистику Генштабу на 1010 осіб. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 158 000 своїх вояк. Проте варто нагадати, що ця кількість є неточною, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.

Втрати росіян у техніці: