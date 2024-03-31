М'яко приземлили: як ЗСУ вдалося посадити неушкодженим ворожий "Шахед"

Росія продовжує здійснювати атаки "Шахедами" по території України. Днями нашим силам РЕБ вдалося приземлити неушкодженим ворожий дрон. Це модернізований "Шахед" чорного кольору.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що українські сили отримали або зробили самостійно відповідні засоби для здійснення такої операції. Ця "знахідка" дозволить ним дізнатися більше щодо ворожої зброї.

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Найпростіша та найвдаліша схема

Це сталося завдяки тому, що була розгорнута партнерами України система РЕБ. Союзники передали нам гарні системи, а також українські спеціалісти збирають самостійно ефективні системи радіоелектронної боротьби.

Ця система працює так, що може уводити ракету, і вона не потрапляє до цілі та падає десь в полі. Також РЕБ перехоплює управління "Шахедом", відрізає зв'язок з супутником та саджає його,

– зауважив військовий експерт.

Іноді приземлення "чорного" "Шахеда" відбувається доволі м'яко і він не вибухає. Це дозволить українським військовим дізнатися більше про "начинку" дронів, які запускають росіяни.

"З огляду на аеродинаміку, це найкраща схема для виконання бойового завдання на великій відстані. Можна взяти 50-кілограмову авіабомбу, прилаштувати таке само крило, як у "Шахеда", систему управління, двигун, і вийде найпростіша та найвдаліша схема зі всіх, що є на дальність понад 1000 кілометрів", – наголосив Роман Світан.

Атака ворожими дронами по Одеській області: що відомо

Проти ночі 31 березня росіяни знову запустили свої "Шахеди" по областях України.

Ціллю противника стали об'єкти енергетики в Одеській області. Дрони атакували підстанцію Укренерго, через що без світла залишилось 170 тисяч осель. Зараз вдалося відновити постачання електроенергії всім домогосподарствам.

Крім того, внаслідок ударів, в Одесі довелося зупинити рух електротранспорту. Наразі збільшено кількість автобусів на магістральних маршрутах.

Водночас сили ППО збили на Одещині 8 "Шахедів". Однак через падіння одного з них, виникла пожежа на одному з енергооб’єктів області. Це призвело до знеструмлення кількох населених пунктів.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також повідомила, що Одещину вночі атакували саме дрони-камікадзе. Їх ціллю була енергетична інфраструктура.

Українські сили вперше приземлили ворожий "чорний" "Шахед" неушкодженим. Це вдалося зробити імовірно за допомогою кулемета Browning M2.