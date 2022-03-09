ЗСУ продовжують нищити техніку окупантів: фото і відео підсмаженого танку та збитих ракет

Російські окупанти досі намагаються захопити мирні українські міста. Однак ЗСУ продовжують успішно боротися з ворогами, нищачи їхню техніку та збиваючи ракети.

З кожним днем війни загарбники стають дедалі більше деморалізованими. За 2 тижні війни вони втратили понад 12 тисяч своїх солдатів. Своєю чергою, бойовий дух українських захисників лише зростає.

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ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів

Вороги продовжують обстрілювати українські міста. Однак техніки та солдатів у них стає дедалі менше, адже наші бійці не зупиняються відчайдушно та героїчно боротися із загарбниками.

Зокрема, у полях біля Вознесенська, військовослужбовці ЗСУ вчергове спалили танк окупантів. На ролику видно, що ворожу техніку знищили вщент.

Дивіться відео зі згорілим ворожим танком біля Вознесенська:

Окрім цього, увесь світ вже переконався, що інформація російських пропагандистів про те, що окупанти обстрілюють лише військові об'єкти, – цілковита брехня. З початку війни ворожі ракети прилітали у школи, дитячі садочки, лікарні та житлові будинки.

На щастя, українські захисники їх успішно збивають. Зокрема, вони знешкодили кілька ракет на Житомирщині.



Окупанти випустили ракети на Житомирщину / Фото "Докази злочинів РФ"



Захисники їх успішно збили / Фото "Докази злочинів РФ"



Від ворожих ракет залишилося лише згарище / Фото "Докази злочинів РФ"

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