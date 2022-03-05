ЗСУ продовжують збирати військові трофеї ворога

Збройні сили України продовжують збирати військові трофеї росіян. Їхній перелік поповнився ще кількома бойовими машинами.

У мережі оприлюднили відео російської техніки, яка вже ніколи не буде їхньою, адже її захопили українці.

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ЗСУ продовжують збирати військові трофеї росіян

Товариші кацапи, ось результат вашої війни. У нас 4 ваші бойових машини, ще 2 вже евакуювали,

– зазначив автор ролика.

Він також продемонстрував спальники та рюкзаки, які залишилися від росіян.

Військові трофеї ворога: дивіться відео

Нагадаємо, Олексій Резніков повідомив, що знешкоджену бронетехніку окупантів вже вимірюють не одиницями, а батальйонами та бригадами. Міністр наголосив, що ЗСУ отримали чи не більше трофейних танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського оборонно-промислового комплексу.

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