ЗСУ просунулися до Херсона і змусили окупантів зайняти оборону, – ISW

Українські військові успішно атакували російських окупантів на Півдні. Вони прорвалися ближче до Херсона і змусили росіян зайняти оборону.

Українські військові просунулися в межах 18 кілометрів від Херсона. Про це повідомляють в Інституті з вивчення війни 15 червня.

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Нещодавні українські контратаки змусили російські війська надати пріоритет оборонним операціям уздовж південної осі 14 червня. Повідомляється, що українські війська просунулися в межах 18 кілометрів від окупованих частин Херсона,

– пише аналітичний центр.

Це, ймовірно, чинить значний тиск на російські війська. Тому окупанти змушені посилити свої оборонні лінії на Півдні.

Відомо, що російські загарбники мінують невизначені місця на березі річки Інгулець у відповідь на українські контратаки навколо Давидового Броду та на напрямках Миколаїв – Херсон, Кривий Ріг — Херсон.

Російські окупанти почали посилювати свої позиції на Півдні. Вони розгорнули одну батарею трубної артилерії та дві реактивні артилерійські батареї на межі Херсонської та Миколаївської областей. Загарбники продовжували обстрілювати Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.