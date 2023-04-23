Це ще не контрнаступ, – активіст пояснив можливе просування ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Американський Інститут вивчення війни повідомив, геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили оборони зайняли позиції на лівому березі Дніпра. Мовиться про східний берег Херсонської області на північ від Олешок, де українські захисники, імовірно, просунулися по трасі Е97, а також на захід від Дачі.

Це специфічна місцевість, просування на якій свідчить радше не про початок контрнаступу, а про нівелювання можливості російських військових обстрілювати частину Херсонщини. Про це 24 Каналу розповів Херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Зауважимо, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк наголосила, що військові операції українських бійців вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових. Поки що українцям варто набратися терпіння в очікуванні гарних новин з Херсонщини.

Молчанов зауважив, що на півночі від населеного пункту Олешки ЗСУ могли переправити невеликі диверсійні групи, які б зачистили цю територію від ворогів. До того ж росіяни там постійно піддавалися обстрілам з української артилерії та дронів.

Що означає просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

З Дач, які розташовані неподалік Антонівського мосту росіяни постійно обстрілювали щільним вогнем Херсонщину з мінометів, зокрема населений пункт Антонівка.

Є сподівання, що принаймні цього більше не буде. Якщо там справді вдасться утриматися, бо головна умова, яка дозволить там перебувати українським силам — це знищення Олешківського мосту,

– додав спікер.

Молчанов повідомив, що між Олешківським та Антонівським мостом трохи більше трьох кілометрів відстані. Дорога там була практично прокладена по плавнях, де був зроблений насип, тому дорога перебуває вище, ніж очерет, гаї. Так пересування цією дорогою є своєрідним самогубством.

Однак в інший спосіб пересуватися цим островом теж практично неможливо, адже він просякнутий вузькими річковими протоками, де може пробратися хіба що маломірний човен, БРДМ чи МТ-ЛБ. Однак ця техніка не зможе проводити серйозні наступальні дії, та й вона там навряд пройде, оскільки може плавати лише по річках, але не зможе плавати по протоках шириною 1 метр, заболочених на глибину до 10 метрів.

"Так цей напрямок є безперспективним з точки зору наступу, хіба що ворог сам звідти втече. Але він є перспективним щодо захисту цієї частини Херсона від постійних дошкульних обстрілів",

– зауважив активіст.

Молчанов прокоментував можливе просування ЗСУ на Херсонщині: дивитись відео

Що відомо про можливе просування ЗСУ на Херсонщині