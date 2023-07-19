Ударні підрозділи просунулися на Мелітопольському напрямку: у ЗСУ розповіли про успіхи

Українським військовим під час наступу на Півдні вдалося досягти просування. Сили оборони просунулися на Мелітопольському напрямку.

Ударні підрозділи Сил оборони України просунулися на Мелітопольському напрямку на понад 1 кілометр вздовж лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, пише 24 Канал.

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На напрямку Новосілка – Урожайне зараз гаряча ситуація

Він зазначив, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція Сил оборони угруповання "Таврія".

За його словами, противник зосереджує основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також концентрує значні зусилля, щоб не допустити просування українських військ.

Валерій Шершень розповів, що триває важка робота українських військових на напрямку Новосілка – Урожайне. Там, як каже речник, активно й гаряче.

Ворог активно застосовує БпЛА, зокрема вночі атакував "Ланцетами".

Окупанти програють вогневий контроль

Також наші ударні підрозділи мають значний обсяг роботи щодо наступальних дій і заходів, які пов'язані з ними на напрямку Велика Новосілка – Старомайорське.

Валерій Шершень розповів, що українські військові закріплюють на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, він пояснив, що село Старомайорське, яке височіє над пересічною місцевістю, – це важлива панівна точка для вогневого контролю. Туди, за його словами, окупанти підтягли резерви, але програють вогневий контроль. Шершень наголосив, що на цьому напрямку наші ударні підрозділи домінують.

Росіяни не змогли повернути втрачені позиції

Речник зазначив, що на Шахтарському напрямку в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Про це також зранку інформував Генштаб ЗСУ.

Крім того, у Генштабі інформували, що Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки,