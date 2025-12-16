ЗСУ протидіють спробам окупантів прорватися у Покровськ: яка зараз ситуація в місті

Російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ на Донеччині. Захисники України розповіли, що зараз відбувається в місті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. \

Яка ситуація у Покровську?

Захисники розповіли, що протягом минулого тижня загальні втрати особового складу противника склали 446 осіб. Це на 30% більше, ніж за попередній період.

У місті відбувається операція із повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям українські підрозділи знищують майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

Воїни опублікували відео, на якому піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти наочно демонструють, що Рівне на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони України.

Рівне на Донеччині під контролем ЗСУ: дивіться відео 7 ДШВ

У Покровську найбільшу активність противник проявляє на західних околицях міста. Окупанти намагаються прорватися у напрямку Гришиного, що на північний захід від міста. Для цього має намір рухатися одразу кількома напрямками. Сили оборони протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами й засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами.

У Мирнограді ворог посилює тиск на південно-східні райони міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до “верхнього” Мирнограду. Але українські воїни ліквідовують ворога.

Сили спеціальних операцій, своєю чергою, поділилися відео роботи операторів ССО України неподалік Покровська. На кадрах один з епізодів, коли група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів для подальшого просування.

Бої за Покровськ не припиняються: дивіться відео ССО

Воїни розповіли, що для проведення прямих дій висунулася група 3 полку ССО, внаслідок чого вдалося знищити ще 2 військовослужбовців Росії, які встигли сховатися у бліндажах.

Що відбувається на фронті?