Винайшли спеціальну конструкцію: у 122 бригаді показали, як забирають дрони з-під носа у росіян

Українські військові у "сірій зоні" провели унікальну операцію з порятунку дрона, який розрядився. Пілоти "Могутніх крил" 122 окремої бригади Сил ТрО разом з групою ударних БпЛА 26-го загону ДПСУ за допомогою безпілотника евакуювали майже втрачений дрон.

Розряджений дрон впав на одному з напрямків фронту, де між позиціями СОУ та російських окупантів є водна перешкода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовослужбовця ЗСУ Арсена Цимбалюка.

Дивіться також Замість людей – техніка: чим унікальна ініціатива "Лінія дронів"

Як проходила операція з евакуації Mavic?

FPV-дрон підлетів до розрядженого розвіддрона Mavic разом зі спеціальним девайсом для евакуації. На невеликій відстані від них працював розвідувальний дрон, який коригував хід операції.

Пілот підрозділу "Могутні крила" 122 ОБр з позивним "Чех" розповів, що на напрямку, де він несе службу, дуже перемінна погода і буквально за 20 – 30 хвилин вітер може кардинально змінити свій напрям та силу. Через це не завжди вдається точно розрахувати, скільки батареї потрібно для дрона, аби він після виконання завдання повернувся на позицію, тому вийшла така ситуація.

"Ми вигадали особливу конструкцію, адаптували під неї дрон-камікадзе, його треба було коригувати, щоб він спіймав саме Mavic. Дрон-камікадзе прилетів, вдало захопив Mavic, потихеньку полетів у бік наших позицій, де приземлився і таким чином Mavic вдалося повернути без жодних пошкоджень. Вже за 10 – 15 хвилин він полетів далі виконувати бойові завдання після того, як ми замінили йому батарею", – розповів "Чех".

Аби українські захисники могли й надалі ефективно протидіяти російським окупантам, оголошено збір для придбання "вогненних цукерок", які оператори дронів 122 окремої бригади Сил ТрО доставлять противнику. Долучитися можна донатом, відсканувавши вказаний QR-код.