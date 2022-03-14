ЗСУ провели вдалу контратаку біля Ізюма: ворог намагається відновити втрати

Українські захисники завдали ворогу потужного удару біля Ізюма. Відступати окупанти поки не збираються.

У Харківській області продовжують точитися бої між українськими героями та окупантами. Наші сили вдало контратакують та завдають ворогу значних втрат.

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Ворог відновлює втрати

На Слобожанському напрямку ЗСУ вдалося дати окупантам рішучу відсіч біля Харкова та вдало контратакувати в районі міста Ізюм. Ворог зазнав втрат, але відступати не збирається.

Зараз основні зусилля окупантів спрямовані на те, щоб відновити втрати, яких вони зазнали у боя із ЗСУ. Після цього вони планують знову продовжити наступ.

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