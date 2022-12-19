Потребують серйозної підготовки: у розвідці розповіли про операції ЗСУ на території Росії
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Українські військові проводять операції на території Росії. Використовують для цього різні засоби.
Такі операції – складні, до них треба ретельно готуватись. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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Тільки військові цілі
Скібіцький наголосив, що ЗСУ проводять операції виключно проти військових цілей. Це об'єкти Росії, з яких держава-агресорка атакує українську цивільну й енергетичну інфраструктуру. Мовиться про логічтичні центри чи командні пункти загарбників.
Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів,
– пояснив посадовець.
Зазначимо, фахівці американського Інституту війни наголошували, що Міжнародне право дозволяє ЗСУ завдавати ударів по законних цілях і на території Росії.
У якому стані російські збройні сили
Розвідник запевнив, навіть угоди з іранським режимом не змогла цього компенсувати. До речі, Тегеран теж побоюється санкцій Заходу, тому відкладатиме постачання ракет якомога довше.