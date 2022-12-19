Потребують серйозної підготовки: у розвідці розповіли про операції ЗСУ на території Росії

Українські військові проводять операції на території Росії. Використовують для цього різні засоби.

Такі операції – складні, до них треба ретельно готуватись. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Тільки військові цілі

Скібіцький наголосив, що ЗСУ проводять операції виключно проти військових цілей. Це об'єкти Росії, з яких держава-агресорка атакує українську цивільну й енергетичну інфраструктуру. Мовиться про логічтичні центри чи командні пункти загарбників.

Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів,

– пояснив посадовець.

Зазначимо, фахівці американського Інституту війни наголошували, що Міжнародне право дозволяє ЗСУ завдавати ударів по законних цілях і на території Росії.

У якому стані російські збройні сили

Скібіцький оцінює стан російських збройних сил як значно гірший, ніж до вторгнення. Не тільки через шалені втрати, а й через санкції. Крім сучасних бойових танків, обмеження зачепили авіацію, виробництво балістичних і крилатих ракет.

Розвідник запевнив, навіть угоди з іранським режимом не змогла цього компенсувати. До речі, Тегеран теж побоюється санкцій Заходу, тому відкладатиме постачання ракет якомога довше.