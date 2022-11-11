ЗСУ проводять зачистку в Херсоні: містян закликають залишатися вдома

Українські захисники 11 листопада звільнили Херсон. Однак в місті ще проводять зачистку від залишків російських окупантів.

Місцевих жителів просять залишатись вдома. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Важливо Люди скандують ЗСУ: українські військові вже у центрі Херсона – емоційне відео

Росіяни ще ховаються в Херсоні

Хлань зазначив, що якась частина росіян залишились в Херсоні. Ймовірно, вони не змогли переправитися, переодягнулися та розосередилися по місту.

За словами чиновника, яка кількість окупантів, незрозуміло. Загарбники, що залишилися, шукають шляхи, як перетнути Дніпро і потрапити на лівий берег. Відповідно, частина з них буде здаватися в полон, іншу частину ліквідують ЗСУ.

У Херсоні – зачистка

Депутат пояснив, що зараз ЗСУ в Херсоні проводять зачистку від залишків російських військ. Після завершення процесу можна буде сказати, що Херсон повністю під контролем ЗСУ.

Тоді й військові зможуть розповісти, яка кількість окупантів ще залишалась в місті.

Як відбувалось звільнення Херсона

З 9 листопада з'являлись повідомлення, що ЗСУ звільняють населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.

11 листопада українські воїни зайшли у сам Херсон. Мешканці міста вийшли на центральну площу з українськими прапорами.

Згодом у ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

Дивіться більше – Херсон повернувся під контроль України: відео