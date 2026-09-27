Сили оборони розбили базу запуску дронів у Донецьку та склади боєприпасів окупантів
Українські військові завдали нової серії точних ударів по тилових об'єктах російської армії на сході. Захисники розбили базу підготовки ударних безпілотників та кілька великих складів забезпечення.
Протягом 26 вересня та в ніч проти 27 вересня Сили оборони успішно відпрацювали по низці ворожих цілей. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, під приціл потрапили важливі військові об'єкти окупантів у Донецькій та Луганській областях.
Деталі нових ударів
У тимчасово окупованому Донецьку українські бійці накрили вогнем місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники.
Військові пояснюють, що полювання на такі бази є одним із головних пріоритетів, адже це прямо знижує здатність ворога атакувати наші міста дронами.
Окрім цього, суттєвих втрат зазнала логістика загарбників. У Крепенському та Луганську захисники успішно уразили два склади з боєприпасами.
Ще один склад матеріально-технічного забезпечення злетів у повітря в Ровеньках на Луганщині, а в Новоамвросіївському Донецької області згоріла база з паливно-мастильними матеріалами.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває
– у відомстві.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники розбили склади та пускові установки ударних дронів у російській Орловській області.
Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно атакували пункти управління безпілотниками на Запоріжжі та Донеччині, а також ворожий полігон і склади боєприпасів.