ЗСУ розгромили штурмову групу росіян на Торецькому напрямку та захопили полонених

Окупанти продовжують наступ на Донеччині. Особливо жорсткими є бої на Покровському і Торецькому напрямках. Попри значну перевагу противника в особовому складі і техніці, нашим захисникам вдається завдавати ворогові значних втрат.

У Генштабі заявили, що від початку доби на Торецькому напрямку відбулося щонайменше 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки.

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Розбиті російські штурмовики

У пресслужбі 28-ї механізованої бригади ЗСУ розповіли про невдалу атаку росіян. Так, воїни спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою.



Далі було не менш складне завдання – евакуація. Ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому.



Надавши полоненим домедичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінок та витягнули окупантів з-під ударів їхніх ж "побратимів".

Як захисники захоплювали полонених: дивіться відео

До слова, росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку. Вони зайшли до Селидового. Там точаться бої. Окупанти дуже добре аналізують ситуацію і б'ють туди, де в ЗСУ є найменша оборона й де українське військо цього найменше очікує.