"Цікавий трофей": Сили оборони розбили станцію придушення Starlink на Донеччині

Сили оборони України в ніч на 9 листопада завдали серії точних ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів. Головною ціллю стала рідкісна станція придушення супутникового зв'язку Starlink на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Які подробиці?

Ворожу систему радіоелектронної боротьби вразили в районі тимчасово окупованої Сартани. Цей комплекс росіяни розгорнули з метою глушити сигнали супутникових терміналів українських підрозділів.

Знешкодження подібної апаратури забезпечує захисникам стабільніший зв'язок на лінії фронту. Крім того, ліквідація станції безпосередньо покращує точність виконання бойових завдань операторами українських ударних і розвідувальних дронів.

Снаряди загарбників здетонували на Запоріжжі

Тієї ж ночі українські військові завдали відчутних втрат матеріально-технічному забезпеченню армії держави-агресорки на Півдні. Зокрема, у Запорізькій області вогнем накрили два склади з боєприпасами поблизу Токмака та Остриківки.

Через детонацію та знищення арсеналів значна частина снарядів не потрапить на передову і не буде використана проти українських позицій. У військовому командуванні наголошують, що системне знищення логістичних вузлів позбавляє окупантів можливості вести інтенсивний вогонь.

Ще один прицільний удар припав на склад матеріально-технічних засобів російської армії неподалік Красногорівки, що на Донеччині. Ураження цього об'єкта ще більше ускладнило постачання передових підрозділів загарбників на зазначеній ділянці фронту.

Полювання на тилові об'єкти та РЕБ ворога

Знищення техніки для глушіння супутникового зв'язку є критично важливим, оскільки Росія намагається розширювати мережу РЕБ уздовж лінії зіткнення.

Як раніше розповідалося на нашому сайті, загарбники нарощують виробництво комплексів проти Starlink, маскуючи антени на вантажівках, причепах і навіть під плівковими навісами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як українські захисники завдали низки інших результативних ударів по важливих вузлах противника. Зокрема, Сили оборони уразили пускові установки Іскандер і комплекс "Панцир-С1" у Брянській області, а також розбили дроновий центр підрозділу Рубікон у Бердянську.