У ЗСУ розповіли про подальші плани щодо мобілізації

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів про подальший план мобілізації в українців.

Під час брифінгу в Медіа Центрі Україна він повідомив, що рівень наступних мобілізаційних заходів залежатиме від ситуації на фронті.

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Наразі мобілізації в регіонах немає і не планується

Поки що ніяких планів мобілізації по регіонах немає. Обсяги розподілу визначені відповідними планами. Але все залежатиме від ситуації на лінії зіткнення з ворогом.

Планування наступних кроків проведення мобілізаційних заходів в державі на пряму залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення,

– заявив Роман Горбач.

При цьому Горбач вкотре наголосив, що чоловіки, які стали внутрішніми переселенцями, зобов'язані стати на військовий облік.

Наразі не існує ніяких планів мобілізації по регіонам. Однак, чоловіки призовного віку, які стали внутрішніми переселенцями, зобов’язані стати на військовій облік у ТЦК та СП та відповідно до загальної мобілізації можуть бути призвані до війська,

– зауважив Горбач.