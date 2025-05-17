Маємо розвідувальні дані, – у ЗСУ сказали, чи готуються росіяни до великого наступу
- Останні дні російські війська посилили атаки на кількох напрямках фронту одночасно.
- Речник Сил оборони Півдня підкреслив, що ситуація на деяких напрямках свідчить про активність ворога, проте говорять обережно про можливі операції.
Останні дні ворог посилив активність на фронті. За минулу добу він атакував одразу на кількох напрямках.
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів 24 Каналу, чи дійсно противник розпочав свою літню наступальну кампанію. До слова, росіяни 15 травня намагалися просунутися колоною техніки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Липців у Харківські області. Проте бригада "Хартія" дала жорстку відсіч окупантам.
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Говорять доволі обережно
Волошин пояснив, що "кампанія" – це досить широке і ґрунтовне поняття. Навіть президент України та Верховний Головнокомандувач, а також Головнокомандувач Збройних Сил говорять доволі обережно.
Речник Сил оборони Півдня зазначив, що здатен говорити лише про те, можуть чи не можуть проходити певні операції.
Маємо розвідувальні дані та, зважаючи на обстановку, яка зараз склалась на напрямку, можна констатувати те, що є активність ворога на деяких напрямках, де він зібрав певну кількість сил і засобів, і активність цю продовжуватиме,
– наголосив він.
Також росіяни продовжують рухатися до кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей та сконцентрувала свої піхотні групи на Новопавлівському напрямку.
Нагадаємо, що за словами речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина, противник накопичує свої сили і його літня наступальна кампанія "фактично вже почалася".
Яка ситуація на фронті
- За минулу добу станом на ранок 17 травня відбулося 145 бойових зіткнень. Зокрема ворог п’ять разів штурмував українські позиції у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки на Харківщині.
- На Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися атакувати поблизу Греківки, Торського, Ямполівки, Колодязя та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.
- На Торецькому напрямку росіяни стробували здійснити 19 штурмів у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.
- На Покровському напрямку Сили оборони 52 рази штурмували та наступали у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка та інших.