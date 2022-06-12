У ЗСУ розповіли, як навесні збили вертоліт з 17 окупантами на борту

Українські герої роблять усе, щоб утилізувати якомога більше російських загарбників. Це їм вдається просто чудово – втрати ворога перевалили за 30 тисяч та продовжують зростати.

Кількість епітафій окупантам у російських соціальних мережах зростає з кожним днем. Оскільки вони нічого не роблять для того, щоб зупинити війну проти України, то подібну роботу в епістолярному жанрі доведеться проводити ще довго.

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Знищення гелікоптера з окупантами

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, навесні нашим героям вдалося збити російський гелікоптер. На його борту було 17 окупантів, які спеціалізувалися на підготовці винищувачів до польотів.

На борту гелікоптера був капітан Алексадр Александров. Про це стало відомо з допису його товариша у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте".

Із сумом повідомляю про загибель нашого брата Алєксандрова Саші. Він загинув, виконуючи свій "військовий обов'язок" в Україні. Під час перекидання летіли на кількох гелікоптерах, у гелікоптер, у якому летів Саша, влучила ракета. Усі 17 людей загинули,

– написав такий собі Баїр.

Чоловік забув написати, який це "військовий обов'язок" з'явився у росіянина на території України. А от про що він не забув – так це "поклянчити" гроші на похорон друга. Тому що турбуватися про похорон свого розхідного матеріалу російська армія не збирається.

Війна Росії проти України – останні новини

Сотні іноземних воїнів прибули в Україну, щоб пліч-о-пліч із ЗСУ протистояти російській навалі та завадити імперським амбіціям Росії. на жаль, серед цих героїв також є втрати – стало відомо, колишній британський військовий Джордан Гартлі загинув у боях за Сєвєродонецьк.

Росіяни продовжують грабувати Маріуполь. На "день Росії" вони не припинили мародерства, а навпаки, вважають його "святкуванням" – до Росії вирушила чергова партія краденого металопрокату.

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