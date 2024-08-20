Карма в дії: Олещук показав, як наша авіація скидає КАБи на Курщину

Командувач Повітряних сил показав, як український винищувач скинув керовану авіабомбу на Курському напрямку. Варто зазначити, що під ударом був ворожий військовий об'єкт, у який важко поцілити.

Микола Олещук зазначив, що авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах російських загарбників на Курському напрямку.

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Яскраві кадри роботи нашої авіації на Курщині

Олещук продемонстрував, як український винищувач завдав удару по підземному російському пункту управління керованою авіабомбою AASM Hammer.

Зокрема на відео можна побачити скидання самої бомби та момент вибуху.

Момент скидання авіабомби по підземному пункту: дивіться відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному з понтонних мостів через річку Сейм у Курській області спалахнула пожежа. OSINT-аналітик Олівер Александр повідомив, що пожежа виникла на переправі на схід від села Зване.

Зазначимо, що росіяни почали споруджувати на Курщині переправи після ударів України по мостах. Вони можуть бути призначені для того, щоб забезпечити російським військовим шляхи відходу.