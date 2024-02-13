У ЗСУ спростували інформацію про російський удар під Селидовим по наших бійцях

Росіяни розганяли вкид про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим. Олександр Тарнавський спростував фейк пропаганди Кремля.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів про нібито втрати серед наших захисників у районі населеного пункту Селидове Донецької області. Командувач ОСУВ "Таврія" наголосив, що це – російська ІПСО.

Читайте також Росіяни масовано атакували Селидове: є загиблий та постраждалі, серед яких – дитина

Що розповів Тарнавський

Тарнавський у своїх соцмережах попередив про нову дезінформаційну кампанію окупантів.

Увага! Російська дезінформація! Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО,

– написав бригадний генерал.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" закликав українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як пояснив Тарнавський, за допомогою подібних вкидів росіяни відвертають увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. За його словами, за минулу добу, 12 лютого, окупанти втратили на цьому напрямку 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 по 11 лютого) – 2947 осіб.

Що сталося під Селидовим

Бригадний генерал заявив, що цього вівторка, 13 лютого, загарбники обстріляли з "Ураганів" Покровський район Донецької області. Вранці приблизно о 10:40 окупанти вдарили з РСЗВ по селищу Цукурине.

Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вулиці Світла та легковий автомобіль,

– заявив Тарнавський.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Росіяни активно створюють фейки