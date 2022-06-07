ЗСУ стримують штурм окупантів на Бахмутському напрямку, – Генштаб

Українські військові докладають потужних зусиль, щоб стримувати російських окупантів від просування. Завдяки нашим оборонцям, ворогу не вдається штурм на Бахмутському напрямку.

Українські воїни стримують росіян біля Комишувахи. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 7 червня.

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Де ворог зазнає невдачі

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха,

– розповіли у Генштабі.

Невдалим для росіян виявився і штурм в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Ще одна приємна для нас невдача спіткала путінських військових біля Нагірного. Зокрема, під час штурму населеного пункту українські оборонці завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Через це росіяни були змушені повернутися на старі позиції.

На війні проти України загинула колосальна кількість російських окупантів. Станом на ранок 7 травня втрати особового складу ворога становлять 31 360 бійців . Крім того, наші воїни знищили безліч російських танків, авіації, артилерійських систем, дронів, засобів ППО, реактивних систем залпового вогню тощо.

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Яка ситуація на інших напрямках

На Сіверському напрямку росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Активні бої ворог веде на Харківському напрямку. Там росіяни хочуть утримати зайняті рубежі. Крім того, вони активно обстрілюють наших військових, житлові райони, а також мінують території. Раніше мер Харкова розповів, що внаслідок ворожих обстрілів 7 червня загинула 1 людина, а ще троє – зазнали поранень.

На Слов'янському напрямку окупанти зосереджують зусилля на підготовці до наступу на Слов'янськ. Також відомо, що вони відкривали вогонь по Великій Комишувасі, Долині, Курульці, Грушувасі, Червоній Поляні та Шнурках.

Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни гатили по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне, що на Сєвєродонецькому напрямку.

У Генштабі наголосили, що завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони, ворог все менше використовує свою авіацію. Усі зусилля окупанти зосереджують на підтримці дій наземного угруповання, а також завданні ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в глибині території України.

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