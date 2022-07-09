Частину регіону ЗСУ тримають, – Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив на тому, що уся Луганська область не окупована. Попри усі заяви російських пропагандистів, невеличку частину досі тримають ЗСУ.

Ситуація в регіоні дуже важка. Проте станом на 9 липня невеличка частина Луганщини досі підконтрольна Україні.

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ЗСУ досі нищать окупантів на Луганщині

Українські захисники та захисниці досі тримають невелику частину Луганської області.

Все, що декілька днів тому шойгу прозвітував, що всю Луганську область вони вже захопили, це не є реальним фактом, тому що хоч невеличка частина, зовсім невеличка, але частина Луганської області тримається,

– констатував Гайдай.

Він наголосив, що поки на тій частині воюють наші захисники й знищують як ворожу техніку, так і солдат російської армії, можна сказати, що Луганщина тримається і це не буде брехнею для людей.

Зокрема 8 липня на Луганщині ЗСУ знищили багато ворожих танків та складів із боєприпасами. Дуже часто українські воїни нищать ворога в тилу, а також їхні казарми з особовим складом. Очільник Луганської ОВА підкреслив, що оперативна пауза росіян обумовлюється виключно успіхами ЗСУ.

росія хоче провести на Луганщині "референдум"

Гайдай розповів, що так звана "лнр" хоче провести "референдум", щоб коли Україна отримає достатню кількість зброї, окупанти змогли заявити, що ми нападаємо на російські землі й оголосити мобілізацію.

Зауважимо, що оборону Луганщини зараз тримає селище Верхньокам'янка. Загалом, за словами Гайдая, росіяни повільно просувалися регіоном. За понад 4 місяці їм вдалося пройти лише 30 кілометрів Луганщини. При цьому втрат ворог зазнав колосальних.

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