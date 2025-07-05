ССО вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" в Росії: уражено ворожу авіацію та склад з КАБами

Підрозділи Сил спеціальних операцій, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Під удар потрапила ворожа авіація та склад з керованими авіабомбами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про атаку на аеродром "Борисоглєбськ"

Підрозділи ССО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вдарили по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у ніч на 5 липня.

Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки,

– йдеться у повідомленні.

Наразі результати ураження все ще уточнюються. у Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують робити все можливе, аби позбавити Росію можливості бити по цивільній інфраструктурі та змусити країну-агресорку припинити збройну агресію проти України.

До слова, у ніч на 5 липня під ударом був російський Енгельс Саратовської області, де також розташований аеродром. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи.