Удар по базах БпЛА, вузлу зв'язку та складах: ЗСУ атакували важливі цілі росіян

Підрозділи Сил оборони України впродовж 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдали успішних ударів по низці військових цілей російських окупантів. Серед уражених об'єктів — місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які подробиці?

Українські захисники вдарили по базах зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у Донецьку та в селищі Гвардійське в окупованому Криму.

Паралельно в кримському селищі Мирне військові уразили вузол зв'язку противника. Щонайменше ще один важливий об'єкт управління окупантів зазнав втрат у місті Пологи Запорізької області, де був точково уражений командно-спостережний пункт.

Ураження цілей на Луганщині та в Росії

Окрім цього, Сили оборони завдали удару по району зосередження військової техніки окупантів у Верхньокам'янці на Луганщині. На території Бєлгородської області Росії в районі селища Борисівка знищено склад паливно-мастильних матеріалів.

Військові також уточнили наслідки попередніх операцій за 30 серпня. Аналіз додаткових даних підтвердив ураження пускової установки та місця зберігання БпЛА біля Цимбулової Орловської області країни-агресорки.

Наразі ступінь усіх завданих ворогу збитків уточнюється, а системна робота по ключових військових об'єктах противника триває.

Атаки на міста Росії: де гриміли вибухи останнім часом?

У ніч проти 1 вересня безпілотники атакували низку російських міст, зокрема в Ленінградській та Самарській областях. У портовій зоні Усть-Луги зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.

Тим часом увечері 30 серпня в Бєлгороді пролунало кілька потужних вибухів. Попередньо, під удар могли потрапити об'єкти поблизу місцевої ТЕЦ та склад Ozon. Після вибухів також виникла пожежа на складах "Естейт Логістик", над районом було видно густий дим.