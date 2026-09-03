Українські військові уразили десантний катер, комплекс РЕБ і склади окупантів

Українські захисники продовжують методично знищувати критично важливу інфраструктуру та техніку російських окупантів на різних ділянках фронту. Упродовж 2 вересня та в ніч проти 3 вересня Сили оборони завдали влучних ударів по низці важливих військових цілей ворога.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, вогневого ураження зазнали об'єкти загарбників на території тимчасово окупованого Криму, а також у Донецькій і Запорізькій областях.

Ураження техніки та пунктів управління в Криму

У Севастополі українським силам вдалося поцілити в російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510, призначений для висадки десанту та патрулювання.

Довідка. Повна водотоннажність катера становить близько 20,5 тонн, довжина – близько 16 метрів. Екіпаж – 2 особи, десант – до 19 осіб. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.

Крім того, у районі окупованого міста була уражена мобільна станція радіоелектронної боротьби дальньої дії "Красуха-4", яка здатна придушувати бортові радари авіації та безпілотників.

Також біля населеного пункту Мар'їне в анексованому Криму захисники знищили пункт управління БпЛА противника.

Удари по складах та полігону

Не менш відчутними виявилися втрати окупантів на Сході та Півдні. У Желанному на Донеччині Сили оборони уразили склад безпілотників підрозділу загарбників, а біля Іловайська знищили склад із боєприпасами.

Разом із тим, під удар потрапили об'єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області. Остаточний ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, українські військові постійно зменшують потенціал ворожого флоту та логістики. Зокрема, Сили оборони розтрощили російський катер біля Зміїного, знищивши безекіпажне судно типу "КАМА" в акваторії Чорного моря.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня 2026 року Росія втратила близько 1 492 350 (+1 320) солдатів, а також низку одиниць техніки.