17 – 18 листопада Сили оборони уразили автомобільний міст біля Станиці Луганської та базу на Курщині. Крім того, захисники пошкодили три транспортні літаки на території Росії.

Деталі операцій оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі уразили Сили оборони 17 – 18 листопада?

У районі Станиці Луганської Сили оборони вдарили по автомобільному мосту через Сіверський Донець. Це одна з переправ, яку ворог використовує для забезпечення фронту боєприпасами, пальним та технікою.

Після Керченського мосту окупантам доводиться звикати, що мости в них тепер ламаються частіше, ніж їх встигають ремонтувати,

– зауважили в Генштабі.

Тієї ж ночі на Курщині, в районі Хомутовки, українські сили уразили ремонтну базу ворожого підрозділу.

Також військові підтвердили результати успішної атаки, здійсненої 10 листопада. Під час ураження підприємства "123-й авіаремонтний завод" у місті Стара Русса Новгородської області вдалося вивести з ладу 3 російські військово-транспортні літаки. Один із бортів Іл-76 отримав критичні пошкодження, що зірвало перекидання резервів ворога повітряним шляхом.

Нагадаємо, українські військові завдали ударів по Керченському мосту 16 та 17 листопада. Унаслідок атаки обвалилася арка та проліт автомобільної частини переправи. Залізнична гілка залишилася стояти, але також зазнала пошкоджень.