Сили оборони успішно уразили склад з пальним на Бєлгородщині

Сили оборони у ніч на 12 листопада уразили склад з пально-мастильними матеріалами у Бєлгородській області. Наразі наслідки атаки уточнюються, але відомо, що на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Ворожий склад уразили безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони уразили склад на Бєлгородщині

У ніч проти 12 листопада у Бєлгородській області лунали потужні вибухи. Пропагандисти стверджували про атаку дронів, але запевняли, що "пе-ве-о" збиває усі цілі.

Нині у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони спільно з Силами безпілотних систем та у взаємодії з іншими підрозділами уразили склад з пально-мастильними матеріалами. Мовиться про нафтобазу "Осколнєфтєснаб", яка розташована біля міста Старий Оскол на Бєлгородщині.

Наразі результати бойової роботи уточнюються. Втім, за попередньою інформацією, на території об'єкта спалахнула пожежа.

Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше унаслідок атаки дронів спалахнула військова частина ворога на території Брянської області. Традиційно окупанти стверджували, що буцімто руйнувань та постраждалих немає, проте яскраві кадри пожежі, які публікували у мережі, вказують на протилежне.