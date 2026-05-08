ЗСУ уразили НПЗ "Ярославльський", нафтобазу окупантів на Луганщині та інші об'єкти

Напередодні параду в Москві Сили оборони ефективно відпрацьовують по російських військових об'єктах у тилу ворога. Під удар потрапили і окуповані території.

Про це повідомили в Генштабі увечері 8 травня.

Що відомо про успіхи ЗСУ?

Україна уразила стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Мова про НПЗ "Ярославльський".

7 травня та в ніч на 8 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області,

– мовиться в дописі.

Ступінь завданих збитків уточнюють. Відомо, що на підприємстві пожежа.

Показуємо НПЗ "Ярославльський" на карті Росії

Це за 675 кілометрів від України по прямій.

Довідка. Потужність переробки цього НПЗ – близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне, вона є критично важливою для логістики російської армії.

Які ще об'єкти уразила Україна: