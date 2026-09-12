Сили оборони розгромили пункти управління БпЛА та склади окупантів: деталі від Генштабу

Українські військові завдали серії точних ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів. Протягом 11 вересня та в ніч проти 12 вересня підрозділи Сил оборони України успішно знешкодили пункти управління безпілотниками та місця зберігання ударних БпЛА.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, наразі ступінь завданих окупантам збитків уточнюється.

Деталі нічних ударів по позиціях ворога

Зокрема, українські військові завдали влучних ударів по пунктах управління БпЛА росіян у Пологах Запорізької області та в Залізному Порту на Херсонщині.

Крім цього, вдалося уразити склади та місця зберігання ударних дронів у Малому Керменчику Луганської області, а також у Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині сили оборони знищили склад матеріально-технічного забезпечення разом із місцем зберігання озброєння та військової техніки загарбників.

У військовому командуванні зауважили, що системна робота по головних об'єктах російських військ триває. "Далі буде!" – коротко резюмували в Генштабі.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, напередодні українські захисники уразили два ЗРГК "Панцир-С1" та базу безпілотників окупантів. Окрім цього, раніше Сили оборони також успішно уразили майданчик запуску дронів у Донецьку та кілька важливих пунктів управління.

До того ж командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, "Мадяр", повідомив, що за десять тижнів спецоперації "МоЛоЧКа" українські військові знищили 285 плавзасобів російського тіньового флоту.