ЗСУ уразили пункти управління, склади БпЛА та боєприпасів окупантів

Сили оборони України 5 та вночі 6 жовтня уразили низку важливих військових об'єктів армії Росії на окупованих територіях. Серед атакованих цілей – пункт управління одного з ворожих підрозділів, телекомунікаційний вузол, а також склади боєприпасів і безпілотників.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, вогневого ураження було завдано по позиціях окупаційних військ у кількох областях.

Знищення складів та живої сили ворога

У районі Донецька українські сили завдали удару по телекомунікаційному вузлу загарбників. На Херсонщині біля населеного пункту Щасливцеве підрозділи поцілили в пункт управління російського військового підрозділу.

На Луганщині українські воїни ліквідували важливі логістичні об'єкти противника. У районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА, а в районі Хрустального – склад з боєприпасами.

Окрім цього, Сили оборони вдарили по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська на Луганщині та Бурлацького на Донеччині.

Нагадаємо, 4 жовтня Служба безпеки України атакувала російський аеродром "Ханська" в Адигеї. У результаті удару уражено російські винищувачі Су-34 і Су-35, а також склад боєприпасів. Відомо й те, що обидва літаки є носіями керованих авіабомб, які Росія застосовує для обстрілів фронту та українськиї міст.