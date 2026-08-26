Сили оборони вдарили по окупантах у Криму й на Донбасі: які результати

25 серпня та в ніч на 26 серпня підрозділи Сил оборони України завдали нищівних ударів по низці важливих цілей Росії. Серед уражених об'єктів – радіолокаційна станція, центр підготовки операторів дронів, ремонтна база та численні склади з боєприпасами й паливом.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Деталі нічних атак на окупантів

У селищі Кача в тимчасово окупованому Криму українським захисникам вдалося поцілити у ворожу радіолокаційну станцію "Каста".

Водночас у Луганську під удар потрапив навчальний центр БпЛА противника, а в кримському Первомайському знищено ремонтно-відновлювальну базу окупантів.

Також у Чорноморському уражено ретранслятор, який загарбники використовували для управління ударними дронами "Герань"/"Гербера".

Серйозного удару зазнала й логістика загарбників. На Луганщині в Причепилівці знищено склад паливно-мастильних матеріалів, а у Свободному на Донеччині та Новоіванівці в Криму уражено склади матеріально-технічних засобів. Окрім цього, потужні вибухи лунали на складах боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці Донецької області.

Наразі остаточні результати та ступінь завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони "санкціонували" 16 об'єктів у Росії. Під прицілом опинилися ракетний підрозділ, аеродроми, НПЗ.