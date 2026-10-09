Сили оборони уразили російський "Панцир-С1", базу дронів та склади боєприпасів

Українські військові завдали удару по ключових позиціях і логістиці російської армії. Захисникам вдалося дістати ворожі зенітні комплекси, майданчики для запуску безпілотників та склади з паливом.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, успішне відпрацювання по ворожих цілях відбулося 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня 2026 року. Підрозділи Сил оборони атакували низку важливих військових об'єктів окупантів на території Росії та тимчасово окупованих землях України.

Деталі нових ударів

Зокрема, у районі населеного пункту Кудепста, що у Краснодарському краї Росії, українські бійці уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Тим часом поблизу тимчасово окупованого Донецька воїни накрили вогнем місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу.

Окрім цього, Сили оборони активно били по логістиці противника. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська, а також поблизу Веселого на Донеччині вдалося уразити склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Також у районі Строітєля Бєлгородської області Росії під удар потрапив польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Військове командування також підтвердило результати попередніх атак. З'ясувалося, що 6 жовтня поблизу Українська Донецької області було знищено командно-спостережний пункт підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії російської армії.

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Системне знищення ворожих баз

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники регулярно вибивають ворожу інфраструктуру для запуску дронів. Так, на початку жовтня ЗСУ розгромили аналогічну базу безпілотників у районі Донецька та пункт управління у Бєлгородській області.

А кількома днями пізніше захисники завдали серії ударів по складах та ретранслятору зв'язку окупантів у Чорному морі.