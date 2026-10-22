Україна завдала ударів по військовій інфраструктурі Росії на трьох напрямках

Сили оборони України 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня уразили низку військових об'єктів російської армії. Удари знизили спроможність ворога атакувати дронами позиції ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які військові об'єкти Росії уразили Сили оборони?

Підрозділи Сил оборони України 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня завдали ударів по кількох важливих військових цілях російських окупантів.

Зокрема, у районі населеного пункту Гульовка Брянської області Росії уразили станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ). Знищення таких засобів розширює можливості українських військових ефективно застосовувати безпілотні системи.

Також на Запоріжжі, поблизу населеного пункту Вишневе, уразили командно-спостережний пункт підрозділу окупантів. А в районі Ланкового українські військові завдали удару по пункту управління російськими безпілотниками.

Ураження пункту управління БпЛА має зменшити спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони України та прифронтові громади.

Крім того, у районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині уразили склад матеріально-технічних засобів російської армії.

Нагадаємо, протягом доби 21 жовтня українські військові знешкодили 2250 російських окупантів. Це найвищий добовий показник втрат особового складу російської армії за весь час повномасштабної війни.

Росія продовжує кидати своїх військових на штурми, не зважаючи на значні втрати. Українські захисники докладають максимум зусиль, щоб зберегти життя своїх військових і цивільних.

За статистикою Генштабу, попередній рекорд зафіксували 19 грудня 2024 року, коли Росія втратила 2200 військових за добу. Водночас три з п'яти найбільших добових показників припали на вересень і жовтень 2026 року.