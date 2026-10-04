Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" та бази БпЛА окупантів у кількох областях

Українські військові 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали точних ударів по серії важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей — ворожий зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, бази ударних БпЛА, станція РЕБ і телекомунікаційні вузли.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, серію успішних атак підрозділи Сил оборони здійснили на декількох напрямках фронту та в прикордонних областях Росії.

Системне нищення інфраструктури БпЛА та зв'язку

У районі населеного пункту Курошани Запорізької області українські бійці знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії. Одночасно в районі Донецька сили оборони завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника.

Знешкодження майданчиків запуску та зберігання дронів є пріоритетним завданням, оскільки це безпосередньо знижує спроможність Росії атакувати цивільні об'єкти. Крім цього, у районі міста Клімово Брянської області була успішно уражена російська станція радіоелектронної боротьби.

Також вогневого ураження зазнали важливі елементи системи управління та забезпечення ворога. У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька знищено телекомунікаційні вузли окупаційних підрозділів, а поблизу Веселої Тарасівки та Лисичанська на Луганщині уражено ремонтні підрозділи загарбників.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!

– резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські Сили оборони завдали ударів по трьох важливих нафтових об'єктах у Росії, розташованих за 480 – 1000 кілометрів від лінії фронту. Серед уражених цілей – Волгоградський НПЗ, великий нафтохімічний об'єкт у Самарській області та стратегічна станція "Самара".