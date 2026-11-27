Сили оборони України 26 листопада та в ніч на 27 листопада завдали ударів по протиповітряній обороні, пунктах управління та військовій логістиці російських окупантів. Зокрема, у Запорізькій області уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які об'єкти росіян уразили Сили оборони?

У районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Це найсучасніша модифікація комплексу "Бук", яку російські військові використовують для прикриття своїх угруповань на півдні.

Крім того, українські захисники завдали ударів по об'єктах управління окупантів:

у районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу противника;

поблизу Селидового Донецької області – пункт управління безпілотниками, звідки росіяни спрямовували дрони на позиції українських військових.

Ударів також завдали по військовій логістиці російської армії. Зокрема, у районі Грибувахи Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів.

Ще один об'єкт потрапив під удар у Луганську – там уразили склад матеріально-технічних засобів. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа.

Масштаби завданих російським військам збитків наразі уточнюються. У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада Сили оборони України уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області Росії. Цей матеріал використовують для виробництва твердого ракетного палива, зокрема для ракет "Іскандер".

Крім того, Генштаб підтвердив наслідки удару по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, якого завдали 23 листопада. Там знищено 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів, а також ділянку нафтопроводу зазнали пошкоджень. Потужність переробки Новошахтинського НПЗ становить до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.