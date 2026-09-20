ЗРК "Бук-М3", радіолокаційна станція "Небо-У" та не лише: у Генштабі розповіли про нові ураження

Українські військові завдали серію успішних ударів по ключових об'єктах протиповітряної оборони та радіолокації окупантів. Також під вогневе ураження потрапили ворожі центри керування та виготовлення безпілотників.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, успішні атаки відбулися протягом 19 вересня та в ніч на 20 вересня. Сили оборони відпрацювали по низці важливих цілей російської армії у трьох тимчасово окупованих областях.

Деталі нових ударів

У Запорізькій області, поблизу населеного пункту Українка, українські бійці успішно уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Слід уточнити, що він розроблений для захисту військ і стратегічних об'єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих бомб та безпілотників

Водночас на Донеччині, в районі Балки, під удар потрапила російська радіолокаційна станція "Небо-У". До речі, орієнтовна вартість цієї системи становить близько 100 мільйонів доларів США.

Значних втрат зазнала й інфраструктура ворожих безпілотників. Зокрема, у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині військові накрили вогнем місце виробництва дронів.

Крім того, поблизу Старомихайлівки на Донеччині знищено пункт управління БпЛА, а біля Зоряного – командно-спостережний пункт противника.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники уразили пункти управління БпЛА на Запоріжжі й Донеччині.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно атакували бази безпілотників та станції радіоелектронної боротьби на території Брянської області.